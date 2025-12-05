ラプターズ戦で劇的な活躍米プロバスケットボール・レイカーズに所属する八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）で、劇的なブザービーター。レブロン・ジェームズのパスを大仕事に繋げた。八村の決勝3ポイントシュートで、レイカーズが123-120で勝利している。最後に決定的な仕事を果たした。120-120で迎えた第4Q、残り5秒を切ったところでボールを持ったレブロンが、