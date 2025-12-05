羊文学が、TVアニメ「【推しの子】」EDテーマ「Burning」と新曲「そのとき」のRemixを収録した最新アルバムのデラックスエディション第二弾『D o n’ t L a u g h I t O f f (T r u l y D e l u x e)』を本日配信リリースした。「Burning」のRemixを手掛けたのは、マレーシアとアイルランドにルーツを持つサウス・ロンドン出身のプロデューサー／シンガーのyunè pinku。Charli XCXやDisclosure、Hot Chipといった大物からのリ