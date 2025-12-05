4日午後6時半すぎ、福岡県大牟田市栄町で2階建ての空き家4棟が全焼したほか、店舗兼住宅1棟が焼けました。空き家のうち1棟は5日から取り壊される予定でした。 大牟田市によりますと、全焼した空き家のうち1棟は倒壊の恐れがあるため、5日から略式代執行で取り壊される予定でした。 警察は5日、現場検証を行い出火原因を調べるほか、市の担当者も立ち会い状況を確認しています。