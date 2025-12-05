警察官が不審者などに対して犯罪予防や捜査のためにおこなう業務に職務質問（通称、職質）がある。では、もし非番の警察官が職質を受けることになったらどのように対応するのだろうか。そんなユーモラスな展開を描いた漫画『職質』（作・山崎ハルタさん）が、SNSで話題を集めている。 【漫画】強面だから職質を受けて ある日の街中、巡回中の警察官は、非番で私服姿の警察官・桜田が声を掛ける。帽子をとって顔を見せてほ