北九州市は、物価高対策として61億円規模の補正予算案を12月議会に追加提出します。5日、発表しました。■北九州市・武内市長「長引く物価高の中、市民の皆さんの暮らしを守るためには、必要な方々に早く、確実に、少しでも多くお届けする。」北九州市によりますと、追加の補正予算案は61億円規模で、非課税世帯およそ18万世帯に1万円ずつ給付する費用として23億円、18歳までの子どもおよそ14万人を対象に2万円ずつ給付する費用と