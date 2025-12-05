山形新幹線は5日、倒木による停電の影響で山形ー新庄間の上下線で始発から運転を見合わせました。5日正午ごろ、運転を再開しました。記者「午前9時半のJR山形駅です。停電の影響で山形新幹線と奥羽本線が運転を見合わせており、みどりの窓口には多くの人たちが列を作っています」JRによりますと、5日午前5時15分ごろ、舟形駅と新庄駅の間で、倒れた木が架線に接触し停電が発生しました。倒木の原因はわかっていませんが、当