韓国・ソウルが「世界で最も魅力的な旅行先」ランキングで10位に選ばれた。4日（現地時間）、CNNによると、国際市場調査企業「ユーロモニター・インターナショナル」が観光客数や観光インフラなどを総合的に評価して発表した「世界100大都市」ランキングで、ソウルは10位に入った。ソウルは2016年に16位、2018年には24位まで下落したものの、2023年に14位まで再び上昇し、昨年の12位に続いて今年ついにトップ10入りを果たした。今