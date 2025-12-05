◇NBAレイカーズ123ー120ラプターズ（2025年12月4日スコシアバンク・アリーナ）レイカーズは4日（日本時間5日）、敵地でラプターズと対戦。チームの中心であるレブロン・ジェームズ（40）は8得点で終わった。2007年1月5日のバックス戦から続いていた連続2桁得点記録は1297試合で止まった。試合は八村塁（27）のブザービーター3Pシュートで劇的勝利を飾った。「自分に来た時は一瞬も迷わなかった。狙いは大成功だった」