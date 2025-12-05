ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（左）との会談を前に握手する韓国の李在明大統領＝5日、韓国大統領府（共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は5日、ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長と韓国大統領府で会談した。人工知能（AI）や半導体分野の協力、インフラ投資について協議。李氏はAI分野で「世界三大強国」になることを国家目標に掲げており、海外からの投資誘致に注力している。李氏は10月に米オ