「メタ・レイバン・ディスプレー」をかけて講演するザッカーバーグCEO＝9月、米カリフォルニア州シリコンバレー（共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は4日、米IT大手メタ（旧フェイスブック）のザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）が、仮想空間サービスなど「メタバース」関連事業の予算を大幅に削減する方針だと報じた。最大30％の予算カットを検討しており、早ければ来年1月にも人員削減を実施する可能性がある