2024年、首都圏で相次いだ強盗事件のうち、警視庁などの合同捜査本部は千葉・市川市で起きた事件の指示役とみられる男4人を逮捕しました。福地紘人容疑者（26）ら男4人は2024年10月、市川市の住宅に押し入り住人の女性（50代）に大けがをさせたうえ、現金などを奪った疑いが持たれています。すでに逮捕・起訴されている実行役の3人に対し、犯行場所などを指示していたとみられます。2024年、首都圏の1都3県では強盗事件が18件あり