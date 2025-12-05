MLB・ドジャースは日本時間5日、ミゲル・ロハス選手と1年契約550万ドル(約8億5300万円)で再契約したと発表しました。ロハス選手は今季、114試合に出場し76安打、7本塁打、27打点、打率.262を記録。ワールドシリーズ最終戦では9回表に同点となるソロホームランを放ち、世界一に貢献しました。守備でも縁の下の力持ちとなり、ムーキー・ベッツ選手が外野からショートへコンバートするにあたり、ロハス選手が支えになったといいます。