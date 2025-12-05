帰宅した飼い主さんがエレベーターに乗って、ワンコがいる上の階に向かったら…？ドアが開いた直後の熱烈大歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破。「可愛すぎます」「待ち侘びてたんですね！」といった声が寄せられています。 【動画：エレベーターに乗って犬のもとへ行ったら、ドアが開いた瞬間…愛おしすぎる『熱烈大歓迎』】 帰宅後、ワンコのもとに行ったら… Instagramアカ