タクシーの初乗り運賃が改定され、広島市やその周辺の市町で５日から値上げされました。中国運輸局によると、値上げされるのは広島市や海田町など2市4町を走る普通車タクシーの初乗り運賃です。これまでの最大670円から700円に値上げされました。タクシー会社の経営や運転手の労働条件の改善が主な目的で、運賃改定はおととし6月以来です。■利用者「安いに越したことはない。全然知らなかった」■利用者「何