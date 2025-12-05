映像や写真で１年を振り返る「報道展」が大阪で開かれています。大阪市で１２月５日から始まったのは、報道機関６７社が加盟する関西写真記者協会が選んだ写真や映像を集めた「報道展」です。今年の関西を大いに盛り上げた大阪・関西万博や、今年６月に中国へ返還されたアドベンチャーワールドのパンダ、２年ぶりにリーグ優勝を果たした阪神タイガースなど、今年を象徴するニュースやスポーツの写真、計６０点が展示されてい