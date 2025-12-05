北海道紋別市にある建物に火を放ち、保険金５０００万円をだまし取ったとして男３人が逮捕された事件で、保険金の支払いを請求したのは建物の借主の男だったことがわかりました。旭川市の自称・会社役員、青山篤容疑者と、いずれも住所不定・無職の稲葉寛容疑者、深町優将容疑者は身柄を検察庁に送られました。３人は２０２２年、紋別市の建物に火を放ち、保険会社から５０００万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の取