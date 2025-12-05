4日夕方、防府市で道路を横断していた高齢の女性が乗用車にはねられ、死亡しました。事故があったのは防府市栄町の市道です。4日午後6時15分ごろ、市内に住む71歳の女性が道路を横断していたところ、八王子方面に向け右折してきた乗用車にはねられました。この事故で女性は全身を強く打ち病院に搬送されましたが まもなく死亡が確認されました。乗用車を運転していた44歳の男性にけがはありませんでした。現場は信号機、横断歩道共