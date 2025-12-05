4日午後、佐世保市で77歳の男性が軽乗用車にはねられる事故がありました。 男性は意識不明の重体となっています。 4日午後5時半頃、佐世保市新港町の市道で77歳の男性が軽乗用車にはねられました。 警察によりますと、この事故で男性は病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。 軽乗用車を運転していた24歳の公務員の女性にケガはありませんでした。 現場は「させぼ五番街」近くの見通しのいい直線道