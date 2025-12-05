年末年始の飲食店の繁忙期を前に、反社会的勢力による被害を防ぐため警察などが4日夜、金沢の繁華街にある店を訪れ、注意を呼びかけました。警察などおよそ30人が金沢市の片町と金沢駅周辺で行った「暴力団・トクリュウ排除ローラー」。飲食店などに対し、店を営業する対価として暴力団からみかじめ料など不当な要求があっても応じないよう、ステッカーを配り注意を促しました。また、今年4月に片町のインターネットカジノ店が違法