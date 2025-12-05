東京都内のホテルで、派遣型風俗店で働く女性の裸を盗撮した疑いで逮捕された徳島県議の辞職が１２月５日、議会で認められました。徳島県議会議員で公明党徳島県本部の代表を務めていた古川広志容疑者（６４）は１１月、東京都内のホテルで、派遣型風俗店で働く女性（２０代）の裸をスマートフォンで盗撮した疑いで逮捕されました。古川容疑者は取り調べに対し容疑を認めているということです。公明党徳島県本部の幹事長は