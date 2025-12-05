本格的な冬の訪れを迎える中、石川県輪島市ではこの時期に欠かせない、甘くて冷たい伝統の「水ようかん」づくりが今年も最盛期を迎えています。輪島市鳳至町にある御菓子司杉平では、11月中旬から名物の水ようかんづくりが始まりました。輪島市では冬の間、コタツに入りながら冷たい水ようかんを食べる風習があり、店主の杉平淳一さんが約60年にわたり製造を続けています。大きな銅釜に舌触りを良くする練りあんと、香りを豊かにす