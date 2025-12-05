勝負強い打撃でドジャースを支えてきたテオ(C)Getty Images衝撃的な取引が実現するかもしれない。現地時間12月4日、米メディア『The Athletic』の敏腕記者であるケン・ローゼンタール氏は、関係者間でドジャースのテオスカー・ヘルナンデスにトレード案が浮上していると伝えた。【動画】T・ヘルナンデスが米開幕戦で豪快弾！逆転3ランを放つシーン世界一連覇をやってのけた銀河系軍団を照らしてきた元気印だ。FAとなった2024年