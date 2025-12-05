１２月４日夜、滋賀県東近江市の国道で、男性が頭から血を流して倒れているのが見つかった事件で、警察はひき逃げなどの疑いでとび職の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、東近江市のとび職・岸本裕司容疑者（４０）です。警察によりますと、岸本容疑者は、４日午後９時４５分ごろ、東近江市中小路町の国道で、道路を横断中だった近くに住むアルバイト従業員の水野弘基さん（２３）と衝突し、ケガを負わ