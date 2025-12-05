5日午後0時11分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、熊本県阿蘇です。