俳優玉木宏（45）と女優木南晴夏（40）夫妻に第2子が誕生し、木南が所属するホリプロが5日、発表した。同事務所はこの日、マスコミ各社にファクスを送信。書面には「弊社所属の俳優木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」と伝えた。第2子の誕生日については「なお、本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるた