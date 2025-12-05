クリスマスが近づく中、ポインセチアの直売会が開かれ、朝から多くの人で賑わっています。 【写真を見る】赤と緑の「クリスマスフラワー」ポインセチアの直売会 観賞用やプレゼントに人気熊本県山鹿市 ポインセチアは11月から12月にかけて、花の周りの葉が赤と緑に色付くことから「クリスマスフラワー」と呼ばれています。 熊本県山鹿市のチブサン洋花園では、日12月5日から直売会が開かれています。 買い物客「