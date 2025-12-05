¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦Í­µÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê44¡Ë¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ËÇ¯Îð¤ÈÆ®¤¦½÷¤¿¤Á¡×¡£VTR¤ÇÀõÅÄ¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÎÂç²ñ¤ËÈ÷¤¨¤ëÀõÅÄ¤Î¼«Âð¤Ë¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬Ë¬¤ì¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£ÀõÅÄ¤¬¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤