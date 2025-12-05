トラブルになった男性の会社や自宅の登記を勝手に変更した疑いで、会社役員の男が逮捕されました。男性の自宅は5000万円で売却されていたということです。亀井浩次容疑者（58）は2023年、仲間と共謀して男性（50代）が経営する会社や自宅の登記を、東京法務局に嘘の申請をし勝手に変更した疑いが持たれています。亀井容疑者は男性とトラブルになったことに腹を立て、すでに逮捕されている仲間の男2人に指示していたということです