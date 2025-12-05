TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が5日に放送され、番組内で「好きな女性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）が発表された。同局の田村真子アナウンサー（29）が2年連続1位、2位は江藤愛アナウンサー（40）、7位は南後杏子アナウンサー（24）、10位は宇賀神メグアナウンサー（29）だった。南後アナがランキング入りする前段で特集VTRが放送された。その中で新人時代の苦悩を明かしていた。