すべての画像を見る計算問題を見ると身がまえてしまう――。数字への苦手意識を抱く人たちは、少なくないはずだ。しかし、学生や社会人にとって、数字と向き合う場面から避けては通れないのも事実である。漫画『ドラゴン桜』の脚本監修や編集を担当し、自身も偏差値35からの東大合格を勝ち取った西岡壱誠さん、西岡さんらによる東大生集団「東大カルペ・ディエム」による書籍『数字に強くなる30のトレーニング』（TAC出版）は