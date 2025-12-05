「石原夏織 LIVE 2025 -As I Am- “Little Me”」 声優としてのみならず、歌手としても目覚ましい活躍を続ける石原夏織が、2025年9月20日、KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ「石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-」を開催した。"自分らしさ"をテーマに、表題曲では初めて自ら作詞した1st E.P「As I Am」(2025年7月2日リリース)の世界を具現化し、"これまで"と"これから"を凝縮した数々の楽曲をパフォーマンス。1日限りの貴重な