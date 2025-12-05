【モデルプレス＝2025/12/05】キャスターの安藤優子が12月4日、自身のInstagramを更新。忘年会コーディネートを披露し、話題となっている。【写真】67歳ベテランキャスター、美脚透ける黒ストッキング×ド派手カラーコーデ◆安藤優子、美脚際立つセットアップ姿を披露安藤は「昨晩は大変お世話になっている方を囲む忘年会へ」「クリスマス気分をと、赤のセットアップをチョイスしました」とつづり、スラリとした美しい脚が際立つコ