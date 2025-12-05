丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2025年12月19日（金）午前10時から「なか卯の福袋3,000円」を数量限定で販売する。販売は全国の「なか卯」各店舗（一部店舗を除く444店舗）にて。※文中価格は全て税込「なか卯の福袋」は、落ち着いた風合いが印象的な大容量のトートバッグや、“こだわり卵”をモチーフにしたブランケット、店舗でも使用している赤さじ、そして、すべてのメイン商品に使える3,000円分のクーポンが入っていると