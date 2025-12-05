テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが衣装ショットを公開した。安藤アナは４日に自身のインスタグラムを更新。「先週の衣装です」と書き出し、衣装の種類とブランドを提示し、各日の衣装ショットをアップした。一方は白のブラウスにベージュ系のスカートを組み合わせた清楚（せいそ）なコーデ、もう一方は黒と赤を基調としたチェック柄のワンピース姿となっている。この投稿にはたくさんの「いいね！」が寄せられている。