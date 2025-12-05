卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さん（３２）がモデル姿をアップした。５日までにインスタグラムで「雑誌Ｎｕｍｂｅｒにて『アスリートに学ぶ外国語学習法』というテーマで中国語を学んだきっかけや勉強法をお話させていただきました」とつづり、白のコートを着て本を読むポーズを披露。「中学生のとき中国へ合宿に行き、売店に寄ってアイスを買って帰ろうとしましたが何度言っても通じなかった日から、カラオケ