女優の木南晴夏が第２子を出産していたことが５日、分かった。所属事務所のホリプロが発表した。子供のプライベートなども考慮し、誕生日や性別などの詳細は公表しないという。木南は１８年６月に俳優・玉木宏と結婚。２０年８月に第１子が誕生したことを公表している。木南は１０月８日に東京・伊勢丹新宿店本館で行われた「ＭＡＲＮＩＰＬＡＹＦＵＬＢＬＯＯＭＰＯＰＵＰ」のレセプションに出席。司会者から「心と