近畿地方では、今日5日(金)は冷たい雨や雪の降っている所があり、日中も寒さが続く見込みです。明日6日(土)と明後日7日(日)は晴れる所が多くなり、昼間は寒さが次第に和らぐでしょう。日差しのもとでは、ホッとできそうです。今日5日は北部中心に冷たい雨や雪寒さが続く今日5日は、北陸付近に進んでいる低気圧や、寒気の影響で、近畿地方は冷たい雨や標高の高い所では雪の降っている所があります。雨や雪は、北部を中心に夕方に