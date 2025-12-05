焼津市は来年1月に開催する「はたちの集い」に参加する若者を対象に無料帰省イベントを開催すると発表しました「おかえり！やいづ」は来年1月11日に開催される「焼津市はたちの集い」に参加する若者を対象に実施され来年1月10日の東京駅と名古屋駅から静岡へ向かう新幹線1両を貸し切りにするなどして東海道線の静岡から焼津間も含め無料で帰省してもらおうというものです。新幹線の車内では焼津にちなんだクイズ大会も予定されてい