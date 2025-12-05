５日未明、静岡県伊豆の国市の病院に入院していた傷害罪などで起訴された男が病室から逃走しました。警察が行方を追っています。警察によりますと、5日午前1時15分から4時ごろの間、伊豆の国市にある「順天堂大学静岡病院」に入院していた住所不定無職の男54歳が逃走しました。入院していたのは7階の個室で警察官2人が交代で監視していましたが被告の男は窓から部屋の外へ逃げたとみられています。被告の男は9月に富士宮市のス