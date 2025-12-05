timeleszの菊池風磨さんが、プレミアムウォーター『“生”天然水』新CM発表会に登場しました。【写真を見る】【菊池風磨】「ずっと憧れてたんです」愛用のウォーターサーバーでの"白湯"にご満悦出演する新CMと同じ真っ白な衣装で登場した菊池さんは、“まったく同じ衣装ですけど、髪型がまったく違う。その変化も楽しんでいただきつつ...”と、ニヤリ。衣装については、“こうでありたいですよね。家の中でユルッとしたシャツを