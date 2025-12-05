お笑い芸人のヒロシ（53）が4日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“純粋親子丼”を披露し、そのワイルドながらも繊細な仕上がりに称賛の声が集まっている。【写真】「完璧」「トロトロ具合サイコー」ヒロシが披露した手作りの“純粋親子丼”投稿では「玉ねぎ等の他人を入れてない、純粋親子丼 細い側のキャップなしマッキー添え」とコメント。器の横には油性マーカーが添えられ、独特のユーモアが光る写真となっている。