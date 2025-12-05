横浜市の家電量販店から「ニンテンドースイッチ」のゲームソフトなどあわせて50本以上を盗むなどしたとして、男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県藤沢市の給湯器販売業・木村隆文美容疑者（39）で、去年10月、横浜市泉区の家電量販店に侵入し、「ニンテンドースイッチ」などのゲームソフトあわせて58本、販売価格40万円あまりを盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、木村容疑者は営業中の店舗