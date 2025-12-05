お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャンの自宅を訪れたことを伝えた。11月に開催した単独ライブのため訪れた、米・ロサンゼルスでの出来事を、連日レポートしている鰻。この日は「まさかのライブに観に来て下さっていた。びっくりした」と、現地在住の「GLAY」のリーダーTAKUROとの写真をアップ。「終わりで初めましての挨拶。打ち上げ前ぐらいで連絡来る」と振り返っ