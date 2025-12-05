2024年の春コスメとして登場したRMK「シンクロマティックアイシャドウパレット05」。見た目から感じる多幸感、青みに寄りすぎない絶妙なピンクがどんな方にも使いやすく発売から1年以上経った今でも大人気のアイシャドウパレットです。このアイシャドウの粉質はしっとりしすぎなくて、重ねやすくまた重ねても濁らない発色なのも人気のポイントだと思います♡ クリスマスのピンクメイクにもぜひ かわいいだけじゃなく、少