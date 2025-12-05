5日午後0時11分ころ、熊本県阿蘇市で震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県阿蘇地方くまもとけんあそちほう、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは、3.2と推定されます。各地の震度は、震度3が、熊本阿蘇くまもとあそとなっています。