きのう夕方、小矢部市の国道8号で、市内に住む80歳の男性が普通乗用車にはねられ死亡しました。小矢部警察署によりますときのう午後5時35分ごろ、小矢部市岡の国道8号で近くに住む無職の石黒一夫さん（80）が歩いていたところ、後ろから来た高岡市福岡町の35歳の男性会社員が運転する普通乗用車にはねられました。石黒さんは病院に救急搬送されましたが、全身を強く打つなどしていて死亡が確認されました。事故当時の天候は小雨で