徳島市の吉野川橋南詰めのアンダーパスが、事故のため現在通行止めとなっています12月5日の午前9時16分ごろ、徳島市上助任町の吉野川橋南詰めのアンダーパスで、大型トレーラーが高さ制限ゲートに衝突しました。この事故の影響で現在、アンダーパスが通行止めとなっています。