トヨタ自動車が５日に世界初公開した「ＧＲＧＴ」は、２０１０年に発売した「レクサスＬＦＡ」以来の高性能スポーツカーとなる。２０２７年頃の発売を目指している。ＧＲＧＴは、排気量３９９８ｃｃのＶ８ツインターボエンジンと、モーターを搭載したハイブリッド車。トヨタとして初めて骨格部分全てにアルミニウムを採用し、軽量化を図る。最高速度は時速３２０キロ・メートル。トヨタは、高い耐久性や走行性能が求められる