狩猟免許を保持している立憲民主党の川原田英世議員が、5日の衆院環境委員会にて、一部のクマスプレーの効力に懸念を示した。【映像】「安いクマスプレーのリスク」を語るハンター資格持つ議員（実際の様子）川原田議員は「クマスプレーはだいぶ前から『問題あり』ということで、猟友会や知床財団の皆さんから指摘をいただき、環境省の皆さんも『ちょっと問題ある』と言っていた。クマが不安だということで飛ぶように売れてい