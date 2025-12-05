会期末が再来週に迫る中、法案の行方はどうなるか、国会記者会館からフジテレビ政治部・木村大久記者がお伝えします。立憲民主党の幹部は「議員定数の削減には反対しない」と話していましたが、この幹部も含め、野党側は法案の内容や与党の議論の進め方に激しく反発しています。立憲民主党・野田代表：与党だけで期限を決めて数も決めて、もしダメだったら自動削減。二重、三重に乱暴すぎる。これについては強く異を唱えていきたい